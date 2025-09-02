Дыра в непробиваемой системе: что позволило террористам сбежать из СИЗО

В Екатеринбурге из СИЗО №1 сбежали двое арестантов, обвиняемых в терроризме. Им всего 24 и 25 лет. По данным СМИ, они подожгли военкомат. Сейчас их ищут силовики.

Член Совета по правам человека Ева Меркачева говорит, что выбраться из тюрьмы крайне сложно. Но это может получиться из-за халатности сотрудников. Она уточнила, что иногда ключи могут оказаться не там, где нужно.

Правозащитница также не исключает и коррупцию. По её словам, заключённых могли буквально провести через КПП под видом служебных мероприятий.

Меркачева добавила, что за такие побеги всегда "летят головы". А ФСИН хранит молчание, потому что на кону может стоять карьера конкретных руководителей.



