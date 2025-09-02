Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Душераздирающая тайна хита: кому на самом деле посвящена песня Земфиры* Река

Певица Земфира* посвятила одну из своих самых пронзительных песен, "Река", трагически погибшему брату. Композиция вышла на альбоме в 2013 году.

Как пишет UFA1.RU, её брат, Рамиль Рамазанов, был успешным уфимским бизнесменом и отцом двоих детей. Он скончался при загадочных обстоятельствах во время подводной охоты в 2010 году.

Инцидент произошёл на водохранилище в 200 километрах от Уфы. Рамиль нырнул и не вернулся на поверхность. Его тело и застрявшее в корягах ружье позднее обнаружили спасатели.

По одной из версий, причиной смерти мог стать приступ астмы, усугублённый тем, что он запутался в подводных корнях. На похоронах предпринимателя присутствовали сотни людей.

Земфира немедленно приехала в Уфу, её поддерживала подруга Рената Литвинова. Песня "Река" стала мрачным и эмоциональным музыкальным памятником этой семейной трагедии.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
