Мелодичность языка: Лолита сравнила украинский с итальянским, раскрыв тайну одной песни

Правда ТВ

Певица Лолита Милявская сообщила, что композиция "Намисто" ("Ожерелье") создавалась на двух языках. Изначально были написаны и украинская, и русская версии песни.

В интервью проекту "Однажды" артистка прокомментировала наличие украиноязычного трека в своём альбоме "Раневская". Она отметила, что не видит в этом противоречий, поскольку украинский язык для неё является родным.

Милявская подчеркнула особую мелодичность языка, сравнив его с итальянским. При этом она высказала мнение о современных неологизмах, которые, по её словам, искажают чистоту речи.

Певица родилась в Мукачево Закарпатской области. Своё детство и юность она провела во Львове и Киеве, а для получения высшего образования переехала в Россию в 1981 году.