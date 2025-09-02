Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз

Певец Шаман (Ярослав Дронов) сделал эксклюзивный подарок своей возлюбленной Екатерине Мизулиной. Об этом артист сообщил в своём Telegram-канале.

Он преподнёс ей в день рождения целую политическую партию под названием "Мы". Церемония вручения прошла в лесу, где символический презент был упакован в большую коробку.

Упаковка была украшена лентой в цветах российского триколора. Дронов заявил, что такой подарок ещё никто и никогда никому не дарил.

Напомним, что в октябре 2024 года певец официально развёлся с топ-менеджером "Мегафона" Еленой Мартыновой. По словам артиста, причиной стало обоюдное решение из-за высокой занятости.

Уже в марте 2025 года на концерте в "Live Арене" Шаман представил Мизулину как свою новую спутницу. Тогда он пригласил её на сцену для трогательного объявления.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
