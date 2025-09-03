Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Что нельзя вернуть в магазин: список, который сбережёт нервы и деньги

Юрист Юрий Капштык напомнил: в России не все покупки можно вернуть, даже если упаковка сохранена. К таким товарам относятся предметы личной гигиены, парфюмерия, нижнее бельё, а также растения и животные.

Сложнее всего с техникой. Телефоны, компьютеры и бытовые приборы принимают обратно только после проверки, которая подтверждает заводской брак. Если поломка произошла по вине покупателя, возврат невозможен.

При этом чек не всегда обязателен. Магазины могут найти данные о покупке по карте или штрих-коду, но товар должен быть в целости и сохранности.

Что касается услуг, например в частных клиниках, то вернуть деньги за некачественную работу можно, но процесс, как отметил эксперт, будет долгим и непростым.

Главный совет юриста — всегда внимательно изучать правила возврата и сохранять документы, чтобы избежать лишних проблем.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
