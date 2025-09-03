Почему тысячи водителей зря платят штрафы, которые легко оспорить: вот что нужно знать

Штрафы с камер — это не приговор. Почётный адвокат России Леонид Ольшанский напоминает: их можно обжаловать, если действовать вовремя и правильно.

По его словам, обращаться с жалобой в МАДИ или АМПП почти бесполезно — отказы приходят всегда. Действовать нужно через суд. На это даётся 10 дней с момента получения постановления. Важно иметь бумажное извещение с фотографией нарушения.

В жалобе следует просить признать постановление незаконным и отменить его, указав, кем оно вынесено. Текст лучше писать коротко и понятно — так судье проще рассмотреть дело.

Частые ошибки водителей — пропуск сроков и неверное оформление документов. Но есть ситуации, когда штрафы спорные, например при парковке ближе пяти метров от остановки. В таких случаях грамотная аргументация помогает выиграть процесс.

Адвокат подчеркивает: если всё оформить правильно и уложиться в срок, шансы отменить штраф заметно растут.