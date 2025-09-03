Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Сердце предупреждает заранее: 5 сигналов, которые нельзя игнорировать

Кардиолог Юрий Конев напоминает: сердце часто подаёт тревожные сигналы задолго до инфаркта. Но многие списывают их на усталость или возраст.

Среди первых признаков врач называет перебои ритма, ощущение "замирания" сердца, одышку даже при небольшой нагрузке и скачки давления. К ним добавляются отёки и дискомфорт в груди. Особое внимание стоит обратить на боли сжимающего характера, которые могут отдавать в руку, челюсть или под лопатку — это один из главных предвестников инфаркта.

Конев подчёркивает: отличить сердечные боли от проблем с позвоночником или невралгией самостоятельно невозможно. Надёжный способ — электрокардиограмма с нагрузкой. Но первым шагом должен быть визит к врачу.

Игнорировать симптомы нельзя: ишемическая болезнь сердца развивается скрыто, а последствия могут быть тяжёлыми.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
