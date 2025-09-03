Человечество в шаге от новой эры: дорога на Марс стала в десять раз короче

Учёные в России заявили о прорыве, который может изменить космические перелёты. Компания "Росатом" представила прототип плазменного двигателя, способного доставить корабль на Марс всего за 30-60 дней. Для сравнения: современные химические ракеты тратят на это около полугода.

Двигатель работает за счёт ускорения заряжённых частиц в магнитном поле. Он развивает скорость свыше 100 километров в секунду и потребляет топлива в десять раз меньше, чем обычные установки. Такая технология не только ускоряет миссии, но и снижает риск для космонавтов, сокращая время их пребывания под воздействием космической радиации.

Сейчас в Троицке строится специальный испытательный комплекс с вакуумной камерой для проверки работы нового двигателя. В дальнейшем его планируют использовать в составе ядерных буксиров для межпланетных полётов.

Эксперты отмечают: чтобы долететь до Марса за месяц, корабль должен разгоняться до скорости более 300 тысяч километров в час. Если испытания подтвердят расчёты, это станет началом новой эры в освоении космоса — с возможностью создания баз и колоний за пределами Земли.