Забудьте про сцепление: 20 самых дешёвых машин с автоматом

Автоматическая коробка передач давно перестала быть роскошью. Сегодня почти две трети новых машин продаются именно с "автоматом". Всё больше водителей ищут самые доступные варианты без механики, и редакция собрала двадцатку таких моделей.

Четыре самых дешёвых автомобиля с автоматом стоят меньше 400 тысяч крон. Это Mitsubishi Space Star, Kia Picanto, Hyundai i10 и Toyota Aygo X. Но есть нюанс: Space Star уже не выпускают, а Aygo X в ближайшем будущем подорожает из-за перехода на гибрид.

Среди бюджетных новинок — электрокар Dacia Spring и Suzuki Swift. А главным сюрпризом стало удешевление Opel Corsa сразу на 50 тысяч крон: теперь за версию с автоматом просят 439 990. Это делает модель дешевле конкурентов вроде Hyundai i20, Peugeot 208 или даже Škoda Fabia.

В топ-20 также вошли Opel Frontera и Mokka, Toyota Yaris, Mazda 2 в двух вариантах и несколько кроссоверов от Kia, Hyundai и Dacia. Так что выбрать недорогую машину с "автоматом" сегодня можно в разных классах — от городских малышей до компактных SUV.