Времена года больше не совпадают: спутники раскрыли тревожный сбой на Земле

1:23
Правда ТВ

Учёные впервые показали со спутников, что времена года на Земле не всегда идут в привычном ритме. Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило целые "горячие точки" — регионы, где сезонные циклы соседних территорий сильно расходятся.

С помощью анализа двадцатилетних архивов спутниковых снимков специалисты составили карту роста растений по всему миру. В Европе и Северной Америке, где сезоны выражены чётко, картина ожидаемая. Но, например, в Калифорнии, Чили, Южной Африке и Австралии леса достигают пика роста на два месяца позже соседних экосистем. Похожие сдвиги нашли и в тропических горах.

Эти различия, считают авторы, напрямую связаны с биоразнообразием. Если растения цветут и плодоносят в разное время, животные и насекомые тоже подстраиваются под такой ритм. Популяции начинают жить "не в унисон", меньше скрещиваются и могут со временем образовывать новые виды.

Учёные отмечают: карта сезонных сдвигов объясняет не только распределение видов, но и такие практичные вещи, как сроки сбора урожая кофе в Колумбии. А главное — помогает понять, как изменения климата и экосистем влияют на жизнь всей планеты.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
