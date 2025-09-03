Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Когда кофе маскируется под простуду: симптомы, которые сбивают с толку

1:07
Правда ТВ

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, сколько кофеина безопасно пить каждый день. Для здорового взрослого это до 400 миллиграммов — примерно три-четыре чашки кофе. Но всё зависит от организма: у кого-то есть непереносимость, и тогда дозу нужно снижать.

Беременным и кормящим советуют не больше двух чашек, подросткам — одну. Детям кофе вообще противопоказан. Писарева уточняет: в робусте кофеина больше, чем в арабике, а напитки из кафе зачастую крепче домашних.

Эксперт предупреждает: переизбыток кофеина вызывает тревожность и раздражительность. Симптомы передозировки легко спутать с простудой — это бессонница, головные боли, тошнота, учащённое сердцебиение. Если появляются сильное головокружение, боль в груди или аритмия, нужно сразу обращаться к врачу.

Оптимальный совет — не превышать 3-4 чашки в день, выбирать качественный кофе и не увлекаться сиропами и сладкими добавками.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
