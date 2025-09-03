Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен

1:11
Правда ТВ

Учёные из университета Дюссельдорфа предупреждают: даже зубы акул не выдержат последствий изменения климата. Исследование показало, что из-за роста выбросов углекислого газа океаны становятся всё более кислыми, и это разрушает структуру акульих зубов.

В эксперименте фрагменты зубов чёрнопёрых рифовых акул поместили в воду с сегодняшним уровнем pH и в воду, кислотность которой ожидается к 2300 году. Уже через восемь недель на зубах из кислой среды появились трещины и сколы, а режущие края начали исчезать.

Учёные отмечают: хотя акулы постоянно меняют зубы, новые вырастают такими же уязвимыми. Это грозит тем, что хищники будут хуже охотиться, а значит, нарушится баланс всей морской экосистемы. Ведь именно акулы регулируют численность рыб и мелких хищников на рифах.

Специалисты подчеркивают: судьба акул и кораллов напрямую зависит от того, насколько быстро человечество сократит сжигание углеводородов и сможет замедлить кислотность океанов.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.