Океан становится кислотой: почему даже акулы не выдерживают перемен

Учёные из университета Дюссельдорфа предупреждают: даже зубы акул не выдержат последствий изменения климата. Исследование показало, что из-за роста выбросов углекислого газа океаны становятся всё более кислыми, и это разрушает структуру акульих зубов.

В эксперименте фрагменты зубов чёрнопёрых рифовых акул поместили в воду с сегодняшним уровнем pH и в воду, кислотность которой ожидается к 2300 году. Уже через восемь недель на зубах из кислой среды появились трещины и сколы, а режущие края начали исчезать.

Учёные отмечают: хотя акулы постоянно меняют зубы, новые вырастают такими же уязвимыми. Это грозит тем, что хищники будут хуже охотиться, а значит, нарушится баланс всей морской экосистемы. Ведь именно акулы регулируют численность рыб и мелких хищников на рифах.

Специалисты подчеркивают: судьба акул и кораллов напрямую зависит от того, насколько быстро человечество сократит сжигание углеводородов и сможет замедлить кислотность океанов.