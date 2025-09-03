Бюджет худеет не из-за цен: кто главный вампиры ваших денег

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Финансовый консультант Алена Никитина объясняет, почему деньги исчезают из кошелька незаметно. По её словам, до трети бюджета уходит на ненужные мелочи. При этом люди начинают экономить на здоровье и отдыхе, а это вредит качеству жизни.

Никитина отмечает: чаще всего лишние траты связаны со статусными вещами. Это дорогие машины или новые гаджеты, которые не нужны для работы. Она советует подумать, что действительно важно, и направлять средства туда, где будет польза — например, в накопления или жильё.

Экономия, подчеркивает эксперт, не должна лишать радости. У каждого есть свои привычки и увлечения, которые дают силы. Их трогать не стоит, зато остальные расходы можно оптимизировать.

Никитина напоминает: вести бюджет можно хоть в блокноте, хоть в приложении, главное — честно записывать доходы и траты. И ещё один совет — создавать финансовую подушку. Даже небольшие накопления сегодня помогут чувствовать себя увереннее в будущем.