Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бюджет худеет не из-за цен: кто главный вампиры ваших денег

1:07
Правда ТВ

Финансовый консультант Алена Никитина объясняет, почему деньги исчезают из кошелька незаметно. По её словам, до трети бюджета уходит на ненужные мелочи. При этом люди начинают экономить на здоровье и отдыхе, а это вредит качеству жизни.

Никитина отмечает: чаще всего лишние траты связаны со статусными вещами. Это дорогие машины или новые гаджеты, которые не нужны для работы. Она советует подумать, что действительно важно, и направлять средства туда, где будет польза — например, в накопления или жильё.

Экономия, подчеркивает эксперт, не должна лишать радости. У каждого есть свои привычки и увлечения, которые дают силы. Их трогать не стоит, зато остальные расходы можно оптимизировать.

Никитина напоминает: вести бюджет можно хоть в блокноте, хоть в приложении, главное — честно записывать доходы и траты. И ещё один совет — создавать финансовую подушку. Даже небольшие накопления сегодня помогут чувствовать себя увереннее в будущем.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.