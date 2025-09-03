Урожай под угрозой: капуста треснет, если опоздать всего на пару дней

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Садоводы уже готовятся к уборке капусты. Эксперт Светлана Самойлова с 30-летним стажем напоминает: главное — не опоздать. Белокочанную капусту лучше снять до затяжных дождей, обычно это в конце сентября или в октябре. Если промедлить, кочаны могут треснуть или подмерзнуть. Краснокочанная убирается в те же сроки.

С брокколи и цветной капустой спешат больше: ждать нельзя, иначе головки распустятся и потеряют вкус. Савойскую капусту советуют использовать сразу — она плохо хранится. А вот брюссельская спокойно переживает морозы до минус шести, и собирать её можно позже.

Хранение у каждого вида своё. Белокочанную и краснокочанную держат в погребе или на лоджии, иногда подвешивают вниз головой. Кольраби прячут в тканевые мешки и хранят до апреля. Брокколи, цветную и брюссельскую проще заморозить — они отлично сохраняют вкус всю зиму.



