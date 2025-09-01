Лиса Патрикеевна на новый лад: почему Ксению Собчак сравнили со сказочным персонажем, показав её паспорт

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о Ксении Собчак и провёл параллель между журналисткой и персонажем русских народных сказок.
Бородин заявил, что Собчак напоминает ему Лису Патрикеевну из мультфильмов. По его словам, создаётся впечатление, что сказочный персонаж создавался с оглядкой на образ журналистки.
Единственным отличием он назвал отсутствие у сказочной лисы израильского гражданства. Своё заявление в Telegram-канале Бородин сопроводил скриншотами заграничного паспорта Собчак.
Поводом для сравнения стал недавний конфликт Собчак с блогершей Анастасией Ивлеевой. Ранее журналистка сообщила о прекращении общения со стороны экс-ведущей "Орла и решки".