Лиса Патрикеевна на новый лад: почему Ксению Собчак сравнили со сказочным персонажем, показав её паспорт

0:52
Правда ТВ

Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин высказался о Ксении Собчак и провёл параллель между журналисткой и персонажем русских народных сказок.

Бородин заявил, что Собчак напоминает ему Лису Патрикеевну из мультфильмов. По его словам, создаётся впечатление, что сказочный персонаж создавался с оглядкой на образ журналистки.

Единственным отличием он назвал отсутствие у сказочной лисы израильского гражданства. Своё заявление в Telegram-канале Бородин сопроводил скриншотами заграничного паспорта Собчак.

Поводом для сравнения стал недавний конфликт Собчак с блогершей Анастасией Ивлеевой. Ранее журналистка сообщила о прекращении общения со стороны экс-ведущей "Орла и решки".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
