Бумеранг зла вернулся: Рудковская отомстила Малиновской за предательство

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Продюсер Яна Рудковская в интервью для YouTube-канала Евгении Медведевой впервые подробно рассказала о предательстве со стороны телеведущей Маши Малиновской.

По словам Рудковской, Малиновская получила деньги от её бывшего мужа и дала показания против продюсера в суде по детским вопросам.

В своих свидетельствах телеведущая заявляла о якобы нездоровом образе жизни Рудковской.

Продюсер призналась, что до сих пор не может простить этот поступок. Она отметила, что именно по её просьбе Малиновская практически исчезла из эфиров и стала "нерукопожатной" в шоу-бизнесе.

Рудковская уверена, что бумеранг зла вернулся к Малиновской. Она считает, что телеведущая сама наказала себя своим поступком, потеряв уважение в профессиональном сообществе.