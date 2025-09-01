Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бумеранг зла вернулся: Рудковская отомстила Малиновской за предательство

Продюсер Яна Рудковская в интервью для YouTube-канала Евгении Медведевой впервые подробно рассказала о предательстве со стороны телеведущей Маши Малиновской.

По словам Рудковской, Малиновская получила деньги от её бывшего мужа и дала показания против продюсера в суде по детским вопросам.

В своих свидетельствах телеведущая заявляла о якобы нездоровом образе жизни Рудковской.

Продюсер призналась, что до сих пор не может простить этот поступок. Она отметила, что именно по её просьбе Малиновская практически исчезла из эфиров и стала "нерукопожатной" в шоу-бизнесе.

Рудковская уверена, что бумеранг зла вернулся к Малиновской. Она считает, что телеведущая сама наказала себя своим поступком, потеряв уважение в профессиональном сообществе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
