Бумеранг зла вернулся: Рудковская отомстила Малиновской за предательство

Продюсер Яна Рудковская в интервью для YouTube-канала Евгении Медведевой впервые подробно рассказала о предательстве со стороны телеведущей Маши Малиновской.
По словам Рудковской, Малиновская получила деньги от её бывшего мужа и дала показания против продюсера в суде по детским вопросам.
В своих свидетельствах телеведущая заявляла о якобы нездоровом образе жизни Рудковской.
Продюсер призналась, что до сих пор не может простить этот поступок. Она отметила, что именно по её просьбе Малиновская практически исчезла из эфиров и стала "нерукопожатной" в шоу-бизнесе.
Рудковская уверена, что бумеранг зла вернулся к Малиновской. Она считает, что телеведущая сама наказала себя своим поступком, потеряв уважение в профессиональном сообществе.