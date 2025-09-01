Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Любовь после инсульта: Белоголовцев оставил жену ради той, кто его выходила

Актёр Сергей Белоголовцев официально подтвердил расставание с супругой после 35 лет брака. Об этом стало известно во время его первого публичного появления после перенесённого инсульта.

61-летний артист появился на международном кинофестивале "Антарес" с четырёхопорной тростью. 

Его сопровождала помощница Елена, которая, по данным источников, стала причиной развода. Именно она ухаживала за Белоголовцевым после инсульта год назад.

Актёр лаконично прокомментировал ситуацию: "Моё сердце сейчас несвободно". Несмотря на проблемы со здоровьем и заметную потерю веса, Белоголовцев планирует вернуться к работе.

Елена помогает ему с реабилитацией, контролирует питание и лечение. Артист шутит, что спутница издаёт "угрожающие звуки" при попытке взять лишнюю плюшку.

Напомним, в браке с Натальей Белоголовцев воспитал троих сыновей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
