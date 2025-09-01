Любовь после инсульта: Белоголовцев оставил жену ради той, кто его выходила

Актёр Сергей Белоголовцев официально подтвердил расставание с супругой после 35 лет брака. Об этом стало известно во время его первого публичного появления после перенесённого инсульта.
61-летний артист появился на международном кинофестивале "Антарес" с четырёхопорной тростью.
Его сопровождала помощница Елена, которая, по данным источников, стала причиной развода. Именно она ухаживала за Белоголовцевым после инсульта год назад.
Актёр лаконично прокомментировал ситуацию: "Моё сердце сейчас несвободно". Несмотря на проблемы со здоровьем и заметную потерю веса, Белоголовцев планирует вернуться к работе.
Елена помогает ему с реабилитацией, контролирует питание и лечение. Артист шутит, что спутница издаёт "угрожающие звуки" при попытке взять лишнюю плюшку.
Напомним, в браке с Натальей Белоголовцев воспитал троих сыновей.