Любовь после инсульта: Белоголовцев оставил жену ради той, кто его выходила

Правда ТВ

Актёр Сергей Белоголовцев официально подтвердил расставание с супругой после 35 лет брака. Об этом стало известно во время его первого публичного появления после перенесённого инсульта.

61-летний артист появился на международном кинофестивале "Антарес" с четырёхопорной тростью.

Его сопровождала помощница Елена, которая, по данным источников, стала причиной развода. Именно она ухаживала за Белоголовцевым после инсульта год назад.

Актёр лаконично прокомментировал ситуацию: "Моё сердце сейчас несвободно". Несмотря на проблемы со здоровьем и заметную потерю веса, Белоголовцев планирует вернуться к работе.

Елена помогает ему с реабилитацией, контролирует питание и лечение. Артист шутит, что спутница издаёт "угрожающие звуки" при попытке взять лишнюю плюшку.

Напомним, в браке с Натальей Белоголовцев воспитал троих сыновей.