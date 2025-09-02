Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Отпуск с пользой для кошелька: когда в 2025 году отдыхать выгоднее всего

Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска до конца года. По словам директора юридической практики сервиса SuperJob Александра Южалина, лучше всего уходить отдыхать в октябре. В этом месяце 23 рабочих дня — больше, чем в остальных.

Чуть менее выгодными будут сентябрь и декабрь — по 22 рабочих дня. А самым неудачным для отпуска станет ноябрь: всего 19 рабочих дней.

Южалин пояснил, что для сотрудников на окладе количество рабочих и выходных дней не влияет на зарплату, а отпуск оплачивается исходя из среднего заработка. Поэтому отпуск выгоднее брать тогда, когда в месяце больше рабочих дней — так можно "сэкономить" на расчётах.

Эксперт добавил, что при планировании стоит сравнивать стоимость одного рабочего дня с размером среднего дневного заработка. Там, где среднедневная зарплата выше, отпуск использовать выгоднее.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
