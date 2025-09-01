Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Перила поддержки: Ивлеева рассказала, как заново учится ходить после голой вечеринки

Блогер Анастасия Ивлеева обратилась к подписчикам в своём Telegram-канале после громкого скандала. Она поблагодарила аудиторию за массовую поддержку после возвращения в соцсети.

По словам Ивлеевой, лишь 1% комментариев содержал реальный негатив. Она охарактеризовала эти высказывания как "примитивный хейт", не способный нанести ей вред.

"Меня уже ничем не задеть, не обидеть, не расстроить. Это бесполезно!" — заявила знаменитость.

Она добавила, что достигла "стратосферы" в уровне самоиронии.

Ивлеева особенно отметила важность поддержки фанатов. Она сравнила подписчиков с "перилами", помогающими заново учиться двигаться вперёд.

Напомним, скандал разразился после вечеринки 20 декабря 2023 года с дресс-кодом в полуобнажённом стиле. Мероприятие посетили многие медийные личности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
