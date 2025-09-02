Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Овербукинг обернётся убытками: что обязаны компенсировать авиакомпании

Россиянам напомнили, какие убытки можно компенсировать при овербукинге. Юрист Михаил Салкин рассказал в беседе с NEWS. ru, что пассажир, которого не пустили на рейс из-за перепродажи билетов, имеет право вернуть их полную стоимость. Кроме того, авиакомпания обязана оплатить проживание на время ожидания вылета.

Если у человека заранее была оплачена гостиница в месте назначения, можно взыскать деньги и за дни, которые он потерял по вине перевозчика. Отдельно можно требовать компенсацию морального вреда.

Салкин пояснил, что если авиакомпания не готова возместить всё добровольно, пассажир вправе обратиться в Росавиацию, Роспотребнадзор или в суд. В таком случае с перевозчика дополнительно взыщут штраф — 50% сверх присуждённой суммы.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
