Космос преподнёс загадку: галактики выстроились в спиральную катушку

1:41
Правда ТВ

Астрономы сообщили об открытии, которое может изменить наше понимание устройства Вселенной. Международная группа исследователей под руководством Алексии Лопес из Университета Центрального Ланкашира обнаружила гигантскую структуру из далёких галактик — её назвали "Большое кольцо".

По расчётам, диаметр этого образования достигает 1,3 миллиарда световых лет, а окружность — около 4 миллиардов. Оно расположено примерно в 9 миллиардах световых лет от Земли, недалеко от области, где ранее зафиксировали "Гигантскую дугу". Учёные подчёркивают, что вероятность случайного совпадения крайне мала, а сама форма объекта больше похожа на спираль, чем на замкнутый круг.

Особенность в том, что размеры "Большого кольца" значительно превышают пределы, которые раньше считались возможными для упорядоченных структур. Согласно современным теориям, на больших масштабах вещество во Вселенной должно распределяться равномерно. Новое открытие ставит это под сомнение.

Исследователи отмечают, что с точки зрения существующих моделей появление таких структур маловероятно. Среди гипотез звучит и версия о так называемых "космических струнах" — дефектах ранней Вселенной, которые могли оставить необычные следы в распределении материи.

Пока выводы осторожные: учёные ждут подтверждения наблюдений в других обзорах неба. Если данные подтвердятся, это станет свидетельством того, что космическая структура куда сложнее, чем считалось раньше.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
