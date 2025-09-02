Новый вид австралопитека найден в Эфиопии: эволюция оказалась сложнее, чем думали

В Эфиопии сделали открытие, которое меняет представление об эволюции человека. В регионе Афар команда проекта Ledi-Geraru нашла 13 окаменевших зубов, принадлежавших неизвестному виду австралопитека. По оценкам учёных, этот предок жил рядом с древнейшими представителями рода Homo 2,6-2,8 миллиона лет назад.

Исследователи из Аризонского университета объяснили, что эволюция человека шла не по прямой линии, а скорее напоминала "кустистое дерево" с множеством ветвей, многие из которых исчезли. Они подчеркнули, что привычная картинка — от обезьяны через неандертальца к современному человеку — не отражает реального хода развития.

Теперь внимание сосредоточат на анализе зубной эмали. Учёные говорят, что химический состав даст подсказки о питании и образе жизни древних гомининов. Автор работы Брайан Виллмоар отметил, что находка подтверждает древность рода Homo и показывает: новые окаменелости крайне важны, чтобы понять различия между австралопитеками и первыми людьми.