Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новый вид австралопитека найден в Эфиопии: эволюция оказалась сложнее, чем думали

1:13
Правда ТВ

В Эфиопии сделали открытие, которое меняет представление об эволюции человека. В регионе Афар команда проекта Ledi-Geraru нашла 13 окаменевших зубов, принадлежавших неизвестному виду австралопитека. По оценкам учёных, этот предок жил рядом с древнейшими представителями рода Homo 2,6-2,8 миллиона лет назад.

Исследователи из Аризонского университета объяснили, что эволюция человека шла не по прямой линии, а скорее напоминала "кустистое дерево" с множеством ветвей, многие из которых исчезли. Они подчеркнули, что привычная картинка — от обезьяны через неандертальца к современному человеку — не отражает реального хода развития.

Теперь внимание сосредоточат на анализе зубной эмали. Учёные говорят, что химический состав даст подсказки о питании и образе жизни древних гомининов. Автор работы Брайан Виллмоар отметил, что находка подтверждает древность рода Homo и показывает: новые окаменелости крайне важны, чтобы понять различия между австралопитеками и первыми людьми.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.