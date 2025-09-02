Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Скроллинг превращается в диагноз: врачи предупреждают об опасности для памяти

Постоянный скроллинг соцсетей и коротких видео может ослаблять мозг и провоцировать ранние когнитивные нарушения. Об этом рассказал невролог Пётр Соков в интервью Pravda.Ru.

По его словам, первые тревожные признаки часто маскируются под усталость или невнимательность. Люди начинают забывать ключи, дела на день, не выключают бытовые приборы, теряют вещи или опаздывают. При болезни Альцгеймера к этому добавляются трудности с принятием решений, ориентацией во времени и даже с ведением разговора.

Врач отметил, что нарушения памяти бывают разными — может страдать только краткосрочная или, наоборот, долгосрочная память. Многие изменения долго остаются незаметными даже для близких.

Соков подчеркнул, что при первых сомнениях стоит обратиться к специалисту. Он добавил: исследования показывают, что привычка бездумно прокручивать ленту и видео упрощает работу мозга. Мы получаем готовую информацию, не обрабатываем её и не закрепляем, а это со временем может подталкивать к ранним признакам деменции.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
