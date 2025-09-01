Плохой мир лучше войны: Гордон раскрыла причину ухода из скандального дела Товстиков

Адвокат Катя Гордон заявила о своём скором уходе из дела по бракоразводу Елены и Романа Товстиковых.
Юрист объяснила это решение достижением принципиального соглашения по всем ключевым вопросам.
Гордон, представлявшая интересы Елены Товстиковой, сообщила StarHit, что ей удалось добиться выгодных условий для клиентки и её детей.
"Я выбила ей очень классные условия. От Романа поступило отличное предложение о содержании Елены, об объектах, которые он готов ей передать", — отметила правозащитница.
Юрист подчеркнула, что подобных условий невозможно было бы достичь через судебные процессы. Она призвала свою доверительницу принять предложение Романа Товстикова.
Гордон резюмировала, что настало время для "жирной точки" в этом процессе. Своё решение она объяснила принципом "плохой мир лучше доброй ссоры", выразив надежду на полюбовное решение спора.