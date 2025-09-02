Космический странник удивляет: в его атмосфере нашли редкий газ

Комета 3I/ATLAS стала настоящей загадкой для астрономов. Это всего третий межзвёздный объект, который удалось заметить в Солнечной системе. Его открыли 1 июля, и уже первые наблюдения через телескоп "Джеймс Уэбб" показали необычный состав. В атмосфере нашли много углекислого газа, воды, угарного газа и даже редкий газ — карбонилсульфид. Причём соотношение CO₂ к воде оказалось одним из самых высоких среди всех комет.

Но ещё больше удивили данные Very Large Telescope в Чили. Учёные зафиксировали выбросы нейтрального никеля без следов железа, что противоречит привычным моделям. Каждый миг комета выбрасывает около 5 граммов никеля и 20 граммов цианида.

Астрохимики считают, что причина может быть в нестабильных молекулах никель-тетрокарбонила. Под действием ультрафиолета они распадаются на никель и угарный газ. Такая необычная химия, возможно, связана с миллионами лет скитаний объекта в межзвёздном пространстве.

Некоторые учёные, включая профессора Гарварда Ави Лёба, даже заговорили о возможной технологической природе 3I/ATLAS. Но большинство склоняется к версии, что это редкий природный феномен. Комета останется заметной до сентября, а к концу года её снова можно будет наблюдать.