Любимый напиток делает лекарства бесполезными: где прячется скрытая угроза

Учёные выяснили: кофе и антибиотики не лучшая пара. Новое исследование, опубликованное в журнале Plos Biology, показало, что кофеин может снижать эффективность препаратов против бактерии кишечной палочки E. coli.

Группа исследователей из университетов Вюрцбурга и Тюбингена обнаружила: кофеин активирует особый белок-регулятор под названием Rob. Этот белок меняет работу транспортных систем в клетках E. coli и мешает нормальному проникновению антибиотиков, например ципрофлоксацина. В итоге бактерии становятся менее уязвимыми к лечению.

Эксперименты проводились в лаборатории, не на людях, поэтому пока неизвестно, сколько кофеина нужно для такого эффекта. Интересно, что на другие бактерии, например Salmonella, кофеин так не подействовал.

Учёные напоминают: антибиотики в принципе плохо сочетаются со многими продуктами. Их не рекомендуют принимать вместе с алкоголем, молочными продуктами, цитрусовыми и напитками с кофеином — кофе, энергетиками и крепким чаем.

Главный вывод — антибиотики нужно пить строго по назначению врача и с осторожностью, ведь неправильный приём ускоряет рост устойчивости бактерий.