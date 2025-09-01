Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд

1:06 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Молодёжь всё реже вступает в брак, и это может обернуться серьёзными последствиями для общества. Об этом в интервью Pravda. Ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, семья у многих ассоциируется прежде всего с детьми. А рождение и воспитание ребёнка — процесс долгий и трудный, требующий полной отдачи. Современные молодые люди, считает эксперт, чаще выбирают удовольствия "здесь и сейчас", а не заботы о потомстве.

Зберовский отметил, что семья накладывает ограничения: меньше свободного времени, путешествий и общения. К тому же проблема жилья делает ситуацию ещё сложнее. В итоге брак теряет привлекательность, а современные стандарты не компенсируют издержки семейной жизни.

Психолог предупредил: разрушение института семьи грозит снижением рождаемости и кризисом цивилизации. По его мнению, общество должно создать систему, которая реально поддержит семьи с детьми. Иначе молодёжь продолжит выбирать свободу вместо брака.