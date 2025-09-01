Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Молодёжь выбирает свободу, а не семью: к чему приведёт новый тренд

1:06
Правда ТВ

Молодёжь всё реже вступает в брак, и это может обернуться серьёзными последствиями для общества. Об этом в интервью Pravda. Ru рассказал психолог Андрей Зберовский.

По его словам, семья у многих ассоциируется прежде всего с детьми. А рождение и воспитание ребёнка — процесс долгий и трудный, требующий полной отдачи. Современные молодые люди, считает эксперт, чаще выбирают удовольствия "здесь и сейчас", а не заботы о потомстве.

Зберовский отметил, что семья накладывает ограничения: меньше свободного времени, путешествий и общения. К тому же проблема жилья делает ситуацию ещё сложнее. В итоге брак теряет привлекательность, а современные стандарты не компенсируют издержки семейной жизни.

Психолог предупредил: разрушение института семьи грозит снижением рождаемости и кризисом цивилизации. По его мнению, общество должно создать систему, которая реально поддержит семьи с детьми. Иначе молодёжь продолжит выбирать свободу вместо брака.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.