Лев в квартире обернётся судом: кого теперь нельзя держать дома

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила содержания домашних животных. Распоряжение правительства №1163-р ограничивает список питомцев, которых можно держать дома.

Юрист Александр Бенхин пояснил, что под запрет попали все приматы — от капуцинов до мартышек. Нельзя заводить и крупных хищников: львов, тигров, леопардов, рысей и сервалов. В списке также медведи, волки, слоны, носороги и бегемоты.

Запрещены морские млекопитающие, ядовитые змеи, тарантулы, а из птиц — фламинго, совы и пеликаны. Среди рыб ограничение касается морских видов длиннее полутора метров. Причины понятны: такие животные опасны для человека и плохо переносят жизнь в квартирах.

Исключения сделаны для зоопарков, цирков и дельфинариев при наличии лицензии. Разрешено содержать и тех зверей, которые куплены до января 2020 года — до конца их жизни.

Если закон нарушить, животное изымут через суд, а хозяину придётся заплатить штраф — до 3 тысяч рублей для граждан и до 30 тысяч для юрлиц.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
