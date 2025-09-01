Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

eSIM обещали удобство, а нашли слежку: где на самом деле оказывается ваш интернет

eSIM всё активнее используют путешественники: купил онлайн, установил за пару секунд и можно сразу звонить или выходить в интернет. Но исследование учёных из университета Нортheastern в Бостоне показывает — не всё так безоблачно.

Главный риск — это безопасность и приватность. Некоторые продавцы пускают ваш трафик через сторонние сети. В итоге турист в Бразилии может подключиться к местной eSIM, а данные уходят, например, через серверы в Китае. Телефон даже показывает, будто вы находитесь в Пекине.

Учёные протестировали 25 операторов и выяснили: в 40% случаев IP-адрес не совпадал со страной подключения. Причём речь идёт не только о мелких компаниях, но и о крупных сервисах. Были зафиксированы и «невидимые» соединения — смартфон сам отправлял запросы или принимал сообщения, о которых пользователь даже не догадывался.

Причина проста: продавцы экономят, используя чужую инфраструктуру. Для клиента это оборачивается риском утечки геоданных, уникальных кодов и переписки.

Совет экспертов — выбирать провайдера осторожно, не гнаться за минимальной ценой и ждать, что власти установят более жёсткий контроль за этим рынком.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
