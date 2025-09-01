Диагноз изменил жизнь Якубовича: Поле чудес больше не будет прежним

Телеведущий Леонид Якубович столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. По данным источников, 80-летнему артисту был поставлен диагноз — сахарный диабет в осложнённой форме.

Как стало известно SHOT, причиной обращения к врачам послужили повышенная утомляемость и общая слабость.

Медики назначили ему строгую диету, полностью меняющую привычный уклад жизни. Под запрет попали многочисленные лакомства, которые стали визитной карточкой программы "Поле чудес".

Теперь Якубовичу придётся отказаться от солёных огурцов, домашних пирожков и других угощений от участников.

Кроме того, исключается любое употребление алкоголя. Артист вынужден строго следовать новым предписаниям врачей для стабилизации своего состояния.