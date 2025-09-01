Самое жирное время: Ксения Собчак раскрыла, какой период считает самым ярким в истории России

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram* высказала неожиданное мнение о недавнем прошлом страны. В ответ на вопрос подписчиков она призналась, что считает 2000-е годы самым ярким временем.
По словам медийной персоны, та эпоха запомнилась ощущением свободы и безбашенности. Собчак напрямую связала эти воспоминания с периодом собственной молодости.
Она подчеркнула, что-то время ушло безвозвратно по целому ряду причин. Собчак констатировала, что сейчас общество живёт в совершенно иной реальности.
При этом она намерена передать воспоминания о нулевых следующему поколению. Телеведущая пообещала рассказывать своему сыну об этом периоде как о важном и прекрасном этапе.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ