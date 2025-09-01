Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Срочно взятый кредит может подождать: в России ввели передышку для заемщиков

С 1 сентября в России заработал новый механизм для заёмщиков — так называемый период охлаждения по потребительским кредитам и займам. Теперь получить деньги сразу после подписания договора нельзя.

Если сумма займа от 50 до 200 тысяч рублей, средства станут доступны только через четыре часа. При сумме свыше 200 тысяч — ждать придётся двое суток.

В Центробанке объясняют: эта мера поможет людям отказаться от кредита, если они оформили его под давлением мошенников.

Важно, что период охлаждения не распространяется на мелкие займы до 50 тысяч рублей, а также на ипотеку, образовательные кредиты и автокредиты.

Закон был подписан президентом Владимиром Путиным ещё в феврале. Его цель — защитить граждан от финансовых схем и поспешных решений.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
