Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках

1:21
Правда ТВ

С 1 сентября в России начал действовать обновлённый список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Документ привели в соответствие с Международной классификацией болезней.

Теперь к психическим расстройствам добавили общие расстройства психологического развития. В этот раздел входят атипичный аутизм, синдром Ретта, Аспергера и Геллера. Изменения коснулись и болезней глаз: вместо одного диагноза — ахроматопсии — теперь учитываются разные формы цветовой слепоты и нарушения восприятия цветов.

Кроме того, вступил в силу новый порядок медосвидетельствования. Интервал между двумя продувами алкотестера увеличен до 25 минут. Мочу на анализ нужно сдать в течение получаса, иначе назначат забор крови. Биоматериалы будут хранить три месяца, а электронные данные исследований — пять лет. В направлении на тест теперь обязательно указывают и сведения о приёме лекарств.

Эксперты отмечают, что новые правила касаются не только водителей, но и всех случаев проверки на алкоголь и наркотики — от работников с признаками опьянения до участников уголовных дел. Новый порядок будет действовать до 2031 года.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.