Новые правила медосвидетельствования удивили водителей: что изменится при проверках

Правда ТВ

С 1 сентября в России начал действовать обновлённый список медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. Документ привели в соответствие с Международной классификацией болезней.

Теперь к психическим расстройствам добавили общие расстройства психологического развития. В этот раздел входят атипичный аутизм, синдром Ретта, Аспергера и Геллера. Изменения коснулись и болезней глаз: вместо одного диагноза — ахроматопсии — теперь учитываются разные формы цветовой слепоты и нарушения восприятия цветов.

Кроме того, вступил в силу новый порядок медосвидетельствования. Интервал между двумя продувами алкотестера увеличен до 25 минут. Мочу на анализ нужно сдать в течение получаса, иначе назначат забор крови. Биоматериалы будут хранить три месяца, а электронные данные исследований — пять лет. В направлении на тест теперь обязательно указывают и сведения о приёме лекарств.

Эксперты отмечают, что новые правила касаются не только водителей, но и всех случаев проверки на алкоголь и наркотики — от работников с признаками опьянения до участников уголовных дел. Новый порядок будет действовать до 2031 года.