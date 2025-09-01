Россия встречает сентябрь теплом: синоптики удивили прогнозом

Сентябрь в России обещает быть тёплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, почти вся европейская часть страны, включая Северо-Запад, Центр, Юг, Северный Кавказ и Поволжье, окажется в зоне температур выше нормы. Тёплая погода сохранится фактически до Урала.

На Таймыре и в Туруханском районе Красноярского края также ожидается потепление. В других регионах температура будет около нормы, но с небольшим плюсом.

Что касается осадков, то в ряде областей дождей будет меньше обычного. В Центральной России — это почти все регионы, кроме Ярославской и Костромской областей. Меньше осадков ждут и в Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Курганской областях, а также на севере Европейской части и в Арктике.

А вот избыток дождей прогнозируется на юго-западе Сибири, в Хабаровском крае у побережья и на Сахалине. В Москве уже во вторник днём столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.