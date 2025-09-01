Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Земля есть, а копать нельзя: как с 1 сентября меняется жизнь дачников

С 1 сентября в России меняются правила для дачников. Новый закон запрещает организовывать садоводческие территории на землях, которые относятся к сельхозугодьям. Нельзя это делать и в населённых пунктах, где по правилам зонирования садоводство и огородничество не предусмотрены.

При этом для личного пользования по-прежнему можно держать птицу и кроликов. В жилых зонах садоводство разрешено, но только там, где это прямо указано в градостроительных документах.

Закон уточняет термины. Теперь чётко прописано, что такое садовый участок, какие постройки можно возводить, а что относится к общему имуществу — дороги, свет, газ, очистные сооружения. Размеры участков будут устанавливать регионы.

Документ также запрещает коммерцию на дачных землях. Нельзя строить гостевые дома, хостелы или склады. Всё это делается для того, чтобы сохранить землю именно для садоводства и не допустить застройки.

Разделить участок можно только при условии, что он и дальше будет использоваться по назначению. А новые участки появятся лишь через утверждённые проекты межевания.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
