Звезда Универа Виталий Гогунский озвучил неожиданное правило для замужних дам

Актёр Виталий Гогунский, известный по сериалу "Универ", высказал неоднозначное мнение о поведении замужних женщин.

В интервью kp.ru артист заявил, что женщины в браке не должны находиться вне дома после часа ночи.

Гогунский пояснил, что это правило этикета, которое он применяет ко всем женщинам в своём окружении. Исключения возможны только для рабочих ситуаций или девичников перед свадьбой.

Артист также поделился взглядами о женском поведении в отношениях. Он убеждён, что женщина не должна проявлять плохое настроение при партнёре, считая это формой манипуляции.

По его словам, идеальная женщина должна быть мягкой, гармоничной и сохранять целостность.

Гогунский подчеркнул, что в его жизни сейчас появилась муза, которая соответствует этим идеалам. Актёр уверен, что женщину нужно не бояться, а любить, и именно любовь позволяет устанавливать разумные правила в отношениях.

Ранее артист уже неоднократно высказывал спорные мнения о женском поведении, что регулярно вызывает оживлённые дискуссии в соцсетях.