Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна

Юрист Сергей Сергеев предупредил: слепая вера в юридические мифы может дорого обойтись. В интервью Pravda. Ru он рассказал о самых популярных заблуждениях.

Первый миф — что долги можно списать без процедуры банкротства. По словам эксперта, никакой "внебанкротной" схемы не существует, а подобные предложения — лишь способ заманить доверчивых граждан.

Второй — что платить за коммуналку необязательно, если нет договора или не выставлен счёт. Сергеев подчеркнул: собственники обязаны вносить обязательные платежи в любом случае.

Ещё одно заблуждение связано со сроком давности. Многие думают, что через три года долг исчезает сам собой. На деле кредитор действительно теряет право обратиться в суд, но обязательство не аннулируется автоматически и продолжает числиться, пока его не спишет сам кредитор.

Эксперт советует не доверять слухам и сомнительным схемам, иначе последствия могут ударить по кошельку.