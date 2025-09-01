Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Иллюзии, которые бьют по кошельку: почему вера в списание долгов опасна

1:04
Правда ТВ

Юрист Сергей Сергеев предупредил: слепая вера в юридические мифы может дорого обойтись. В интервью Pravda. Ru он рассказал о самых популярных заблуждениях.

Первый миф — что долги можно списать без процедуры банкротства. По словам эксперта, никакой "внебанкротной" схемы не существует, а подобные предложения — лишь способ заманить доверчивых граждан.

Второй — что платить за коммуналку необязательно, если нет договора или не выставлен счёт. Сергеев подчеркнул: собственники обязаны вносить обязательные платежи в любом случае.

Ещё одно заблуждение связано со сроком давности. Многие думают, что через три года долг исчезает сам собой. На деле кредитор действительно теряет право обратиться в суд, но обязательство не аннулируется автоматически и продолжает числиться, пока его не спишет сам кредитор.

Эксперт советует не доверять слухам и сомнительным схемам, иначе последствия могут ударить по кошельку.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
