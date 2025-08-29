30-летняя Арзамасова рассказала, как пытались украсть её деньги: они знали мой адрес

Актриса Елизавета Арзамасова стала объектом атаки телефонных мошенников. 30-летняя звезда сериала "Папины дочки" столкнулась с хорошо спланированной схемой обмана.

Преступники представились сотрудниками цветочного магазина и сообщили о доставке букета. Они использовали реальный адрес актрисы, что изначально не вызвало подозрений.

Ситуация изменилась, когда собеседница запросила подтверждение смс-кодом.

Арзамасова проявила бдительность и намеренно назвала неверную комбинацию цифр. Это спровоцировало бурную реакцию злоумышленницы, которая перешла на нецензурную лексику и разорвала соединение.

Актриса призналась, что инцидент серьёзно повлиял на её эмоциональное состояние. Несмотря на попытку мошенничества, финансовых потерь удалось избежать.