Тот самый седан, на который никто не смотрит — а зря: он обойдётся дешевле, но даст больше

На рынке средних седанов в России и Бразилии всегда впереди были Honda Civic и Toyota Corolla. Но есть и более доступная альтернатива — Kia Cerato 2020.

По данным августовской таблицы Fipe, версия EX стоит от 82 до 92 тысяч реалов. Это заметно дешевле, чем у Короллы и Сивика. Под капотом — 2-литровый мотор на 167 л. с. с этанолом (157 л. с. на бензине) и классический автомат на шесть передач. Надёжный агрегат разработан совместно с Hyundai и славится долговечностью.

Оснащение у Cerato тоже достойное: кондиционер с выводом на задний ряд, мультимедиа 8 дюймов с Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, легкосплавные диски и автоматический свет. В безопасности — шесть подушек, ABS с EBD, стабилизация, ассистент при старте в гору и крепления Isofix.

Габариты делают его удобным для семьи: длина 4,64 м, колёсная база 2,70 м и огромный багажник на 520 литров. В итоге Cerato 2020 предлагает простор, надежность и полный набор функций по цене заметно ниже раскрученных конкурентов.