Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис

Правда ТВ

Известный телеведущий Дмитрий Дибров публично прокомментировал болезненный развод с супругой Полиной после 16 лет брака.

Дибров решительно опроверг распространившиеся слухи о том, что он ищет утешение в алкоголе. Телеведущий подчеркнул, что ежевечерние прямые эфиры помогают ему пережить сложный период.

"Что бы я делал, если бы не еженочная работа с вами каждую Божью ночь?" — обратился он к подписчикам.

Ведущий также сообщил о возвращении к телевизионным съёмкам. В завершение откровенной беседы Дибров пожелал подписчикам беречь свои чувства.

"Кто влюблён, подольше не теряйте свою любовь", — с грустью заключил он.

Дмитрий Дибров и его супруга Полина официально объявили о расторжении брака в конце августа. Через своих адвокатов пара подтвердила, что смогла достичь обоюдного согласия по всем ключевым вопросам.

По данным источников, супруга телеведущего уже построила новые отношения. Её избранником стал предприниматель Роман Товстик.