Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дмитрий Дибров откровенно о разводе и алкоголе: что помогает ему пережить кризис

1:09
Правда ТВ

Известный телеведущий Дмитрий Дибров публично прокомментировал болезненный развод с супругой Полиной после 16 лет брака.

Дибров решительно опроверг распространившиеся слухи о том, что он ищет утешение в алкоголе. Телеведущий подчеркнул, что ежевечерние прямые эфиры помогают ему пережить сложный период.

"Что бы я делал, если бы не еженочная работа с вами каждую Божью ночь?" — обратился он к подписчикам.

Ведущий также сообщил о возвращении к телевизионным съёмкам. В завершение откровенной беседы Дибров пожелал подписчикам беречь свои чувства.

"Кто влюблён, подольше не теряйте свою любовь", — с грустью заключил он.

Дмитрий Дибров и его супруга Полина официально объявили о расторжении брака в конце августа. Через своих адвокатов пара подтвердила, что смогла достичь обоюдного согласия по всем ключевым вопросам. 

По данным источников, супруга телеведущего уже построила новые отношения. Её избранником стал предприниматель Роман Товстик.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.