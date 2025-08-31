Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зелёные батарейки: в Китае создали первые растения, светящиеся в темноте

1:05
Правда ТВ

Китайские учёные впервые создали суккуленты, которые светятся разными цветами в темноте. Для этого они ввели в листья специальные фосфорные частицы, которые накапливают свет от солнца или лампы, а затем медленно его отдают.

Эксперименты показали: растения могут светиться до двух часов — это ярче, чем у предыдущих попыток с генетической модификацией или наночастицами. Особенно долго сохранялся зелёный свет. Учёные использовали суккуленты сорта Echeveria "Mebina" с крупными клеточными промежутками, позволяющими частицам свободно распространяться.

Им удалось получить не только зелёное, но и синее, красное и фиолетовое свечение. Более того, они собрали "светящуюся стену" из 56 растений, которая освещала пространство так, что можно было читать.

Исследователи отмечают: технология проста и дешева, а в будущем такие растения могут стать экологичной альтернативой ночным лампам и уличному освещению.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
