Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома

Правда ТВ

Эксперты назвали семь пород собак, которые плохо подходят для жизни в семье. Речь идёт не о "плохих" собаках, а о породах, чьи инстинкты и характер трудно совместимы с домом, где есть дети и постоянное движение.

Среди них — афганская борзая, требующая сложного ухода и не любящая шум; акита, склонная к доминированию и недоверию к посторонним; и догo аргентинo, изначально выведенный для охоты, с мощным телосложением и высоким уровнем энергии.

В список вошёл и фила бразилейро — собака с врождённым недоверием к незнакомцам, а также американский бульдог, которому нужна строгая дисциплина и много активности. Опасными для неопытных хозяев признаны пакистанский гуль донг и японский тоса — эти крупные бойцовские породы известны своей силой и трудностью в управлении.

Специалисты советуют семьям выбирать более предсказуемые и социальные породы. Ведь ключ к гармонии в доме — это совпадение характера собаки и образа жизни хозяев.