Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Дети в слезах, соседи в шоке: собаки, которых лучше не заводить дома

1:06
Правда ТВ

Эксперты назвали семь пород собак, которые плохо подходят для жизни в семье. Речь идёт не о "плохих" собаках, а о породах, чьи инстинкты и характер трудно совместимы с домом, где есть дети и постоянное движение.

Среди них — афганская борзая, требующая сложного ухода и не любящая шум; акита, склонная к доминированию и недоверию к посторонним; и догo аргентинo, изначально выведенный для охоты, с мощным телосложением и высоким уровнем энергии.

В список вошёл и фила бразилейро — собака с врождённым недоверием к незнакомцам, а также американский бульдог, которому нужна строгая дисциплина и много активности. Опасными для неопытных хозяев признаны пакистанский гуль донг и японский тоса — эти крупные бойцовские породы известны своей силой и трудностью в управлении.

Специалисты советуют семьям выбирать более предсказуемые и социальные породы. Ведь ключ к гармонии в доме — это совпадение характера собаки и образа жизни хозяев.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.