Светлячки попали в плен: пауки начали использовать их как живые фонари

Учёные заметили необычное поведение ночных пауков. Оказывается, некоторые из них держат светлячков в паутине живыми — ровно до тех пор, пока те светятся. Всё это время жуки становятся своеобразной "приманкой", привлекая к сети других насекомых.

Исследователи из университета Тунхай в Тайване наблюдали за пауками Psechrus clavis, которые плетут паутины близко к земле. Оказалось, что там часто застревали зимние светлячки. Эксперименты подтвердили догадку: если на паутине были светящиеся объекты, туда попадалось в три раза больше жертв.

Авторы работы отмечают, что это первый задокументированный случай, когда пауки используют светлячков как живую приманку. В итоге сигналы, которые предназначались для брачных игр жуков, оказываются полезными хищникам.

Учёные считают, что находка показывает, насколько изобретательными могут быть охотники, и открывает новые детали в понимании сложных связей между хищником и добычей.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
