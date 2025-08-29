Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Алла Пугачёва обвиняет Максима Галкина* в отъезде из России: детали

1:05
Правда ТВ

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может возлагать ответственность за отъезд из России на супруга Максима Галкина*. 

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, близкий к семье певицы, Пугачёва "подкалывает супруга" и называет его ответственным за их решение покинуть страну.

Инсайдер утверждает, что певица мечтает о российском образовании для детей, но осознаёт невозможность возвращения в текущих обстоятельствах.

Звёздная пара сохраняет в собственности подмосковную недвижимость в деревне Грязь. Источник утверждает, что Пугачёва и Галкин не планируют продавать особняк, намерены "приберечь" имущество.

За состоянием замка следит обслуживающий персонал. Ежемесячные расходы на содержание собственности составляют около 500 тысяч рублей.

При этом, как утверждается, несмотря на регулярный уход, замок постепенно приходит в негодное состояние. 

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.