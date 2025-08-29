Алла Пугачёва обвиняет Максима Галкина* в отъезде из России: детали

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может возлагать ответственность за отъезд из России на супруга Максима Галкина*.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник, близкий к семье певицы, Пугачёва "подкалывает супруга" и называет его ответственным за их решение покинуть страну.

Инсайдер утверждает, что певица мечтает о российском образовании для детей, но осознаёт невозможность возвращения в текущих обстоятельствах.

Звёздная пара сохраняет в собственности подмосковную недвижимость в деревне Грязь. Источник утверждает, что Пугачёва и Галкин не планируют продавать особняк, намерены "приберечь" имущество.

За состоянием замка следит обслуживающий персонал. Ежемесячные расходы на содержание собственности составляют около 500 тысяч рублей.

При этом, как утверждается, несмотря на регулярный уход, замок постепенно приходит в негодное состояние.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента