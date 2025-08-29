Пластик превратился в бензин при комнатной температуре: мир получил новую технологию

Учёные из США и Китая сообщили о прорыве в переработке пластика. Им удалось в один шаг превращать смешанные пластиковые отходы в бензин — с эффективностью более 95% и при комнатной температуре.
Обычно для этого нужны многоступенчатые процессы и большие энергозатраты. Новый метод требует меньше оборудования и энергии, а значит подходит для промышленного применения. В итоге получается "бензиновая фракция" — углеводороды, которые можно использовать как топливо или сырьё, а также побочный продукт — соляная кислота. Её можно безопасно нейтрализовать и применить в медицине, пищевой или металлургической промышленности.
В работе участвовали специалисты из Колумбийского университета, Технического университета Мюнхена, Восточно-Китайского педагогического университета и лаборатории Минэнерго США. Они подчёркивают: впервые удалось переработать труднодеградируемый ПВХ и другие полимеры в топливо в один шаг.
По их словам, это открывает путь к "круговой экономике", где пластик превращается не в мусор, а в ценный ресурс.