Пластик превратился в бензин при комнатной температуре: мир получил новую технологию

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные из США и Китая сообщили о прорыве в переработке пластика. Им удалось в один шаг превращать смешанные пластиковые отходы в бензин — с эффективностью более 95% и при комнатной температуре.

Обычно для этого нужны многоступенчатые процессы и большие энергозатраты. Новый метод требует меньше оборудования и энергии, а значит подходит для промышленного применения. В итоге получается "бензиновая фракция" — углеводороды, которые можно использовать как топливо или сырьё, а также побочный продукт — соляная кислота. Её можно безопасно нейтрализовать и применить в медицине, пищевой или металлургической промышленности.

В работе участвовали специалисты из Колумбийского университета, Технического университета Мюнхена, Восточно-Китайского педагогического университета и лаборатории Минэнерго США. Они подчёркивают: впервые удалось переработать труднодеградируемый ПВХ и другие полимеры в топливо в один шаг.

По их словам, это открывает путь к "круговой экономике", где пластик превращается не в мусор, а в ценный ресурс.