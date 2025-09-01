Новое межзвёздное тело сбивает учёных с толку: у него нет хвоста и слишком много газа

Учёные изучают новое межзвёздное тело 3I/ATLAS, которое по размеру сопоставимо с Манхэттеном. Его заметили два месяца назад над Чили, а теперь телескоп James Webb и обсерватория SPHEREx показали свежие снимки.

На фото объект выглядит красным и испускает облако газа. Но самое удивительное — он выделяет огромное количество углекислого газа и почти не содержит воды и угарного газа. Астрофизик Гарварда Ави Лёб отметил, что соотношение H₂O и CO₂ в 16 раз отличается от обычных комет. По его словам, тонкая внешняя оболочка из углекислого газа скрывает истинный состав тела.

Лёб подчеркнул и ещё один факт — у 3I/ATLAS нет привычного кометного хвоста. Это заставляет его сомневаться в природном происхождении объекта. Учёный предполагает, что траектория может быть "задуманной", а не случайной.

Ближайшее сближение с Землёй произойдёт 30 октября, когда объект пройдёт в 130 миллионах миль от нас. Но именно в этот момент он окажется за Солнцем, и наблюдать его будет крайне сложно.