Земная кора ведёт себя странно: в океане нашли процесс, который раньше считали невозможным

Ученые впервые нашли доказательства того, что в океане может происходить деламинация литосферы — процесс, когда нижние слои плиты отслаиваются и уходят в мантию. До сих пор считалось, что так ведут себя только континентальные плиты, а океанические слишком жесткие для этого.

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience. Международная группа геологов изучала район юго-западнее Иберии, на границе Африки и Евразии. Сейсмическая томография показала под Хорсшуйской котловиной блок океанической литосферы, который отделяется и уходит вниз на глубину до 250 километров. Численные модели подтвердили: этот процесс стал возможен благодаря сдвигам плит и наличию мощного слоя серпентинизированных пород, который "развязал" кору и мантию.

По мнению авторов, именно эта деламинация может объяснить самые сильные землетрясения Европы — Лиссабонское 1755 года магнитудой 8,5-8,7 и событие у мыса Сан-Висенте в 1969 году магнитудой 7,9. Ученые считают, что подобные процессы могут быть важным механизмом запуска субдукции — ключевого элемента тектоники плит.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
