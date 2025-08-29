Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Драная попса и сытый попрошайка: Садальский резко высказался о Баскове

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский дал резкое интервью на YouTube-канале Елены Ханги. Он подверг жёсткой критике творчество популярного певца Николая Баскова.

Садальский охарактеризовал музыку Баскова как "драную попсу". Артист назвал коллегу "сытым попрошайкой", который постоянно надоедает публике.

По его мнению, Басков вызывает раздражение у зрителей. Актёр усомнился в реальной популярности певца. Он заявил, что Басков не собирает полные залы на сольных концертах.

Такую же оценку Садальский дал и творчеству певицы Валерии.

"Если в зал кто-то и придёт — три сестры и дядя Ваня", — иронично заметил артист.

Это не первый случай резких высказываний Садальского в адрес российских знаменитостей. Ранее он уже критиковал различных представителей шоу-бизнеса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
