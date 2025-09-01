Самый колючий панк древности: природа сделала динозавра с шипами круче, чем у рок-звезды

В Северной Африке нашли динозавра с самой необычной броней за всю историю палеонтологии. Речь идет о Spicomellus afer — древнейшем известном представителе семейства анкилозавров, который жил более 165 миллионов лет назад.

Ученые говорят, что этот ящер был буквально утыкан шипами. Они располагались не только вдоль тела и на хвосте, но и образовывали целые кольца вокруг шеи и таза. Длина некоторых выростов доходила до метра. Палеонтолог Сюзанна Мейдмент призналась, что за всю карьеру не видела ничего подобного.

По словам исследователей, броня Spicomellus вряд ли служила только защитой — слишком громоздкая и неудобная. Скорее всего, шипы использовались для демонстрации силы или в брачных ритуалах, как рога у оленей или хвост павлина.

Останки уникального динозавра нашли в Марокко. Ученые уверены: находка открывает новую страницу в изучении эволюции анкилозавров, а возможно, впереди — и другие, не менее удивительные открытия.