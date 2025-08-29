Отрываются по-польски: Хаматова и Машкова устроили нетривиальный отдых с гитарой и хрюканьем

Российские актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова опубликовали серию совместных видео в социальной сети Instagram*. Публикация появилась после репетиций нового спектакля.

Постановка "Единственные самые высокие деревья на земле" создана драматургом Иваном Вырыпаевым**. Мировая премьера спектакля запланирована на 9 сентября в Варшаве.

Геолокация в публикации подтверждает нахождение артистов в Польше.

На видео актрисы и актёр Василий Зоркий наслаждаются неформальным отдыхом. В кадрах звучат гитарные композиции, царит расслабленная атмосфера.

Мария Машкова весело прохрюкала в камеру, продемонстрировав дружеские отношения в творческом коллективе.

Спектакль рассказывает историю вымышленных американских персонажей. В основе сюжета лежат образы из американской литературы и кинематографа.

Репетиции проходят в преддверии сентябрьской премьеры в варшавском театре.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

** физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента